Polícia faz blitz contra comércio irregular no centro de SP A Polícia de São Paulo realiza nesta quinta-feira, 8, na região central da cidade, uma operação que visa coibir o comércio ilegal de peças de motocicletas. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a ação acontece no quadrilátero formado pelas ruas Guaianases, dos Gusmões, Vitória e Conselheiro Nébias. Essa área ficou bastante conhecida na capital paulista exatamente pelo grande número de lojas de venda de peças de motocicletas. O objetivo é justamente impedir a comercialização clandestina e a receptação de produtos de motos furtadas ou roubadas. Pelo menos 20 estabelecimentos devem ser vistoriados. O diretor do DEIC, delegado Youssef Abou Chain, está comandando a operação. Além de agentes do Departamento de Investigações contra o Crime Organizado (Deic), também participam da operação homens da Polícia Militar, Secretaria Estadual da Fazenda, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e do Departamento Municipal de Controle e Uso de Imóveis.