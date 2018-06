Polícia faz blitz em feira clandestina em São Paulo Setenta agentes da Divisão de Investigações Gerais (DIG) do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), da Polícia Civil, desde às 2h30 da madrugada desta sexta-feira, com o auxílio de 39 fiscais da Subprefeitura da Mooca e 15 guardas municipais, fazem uma blitz na Rua Oriente e imediações, no Brás, região central da cidade de São Paulo. O objetivo da operação é apreender produtos piratas, falsificados e contrabandeados. O alvo dos policiais é a tradicional ´feirinha da madrugada´, montada irregularmente. Boa parte da clientela é formada por comerciantes, muitos vindos de outras cidades e até de outros Estados, atrás de produtos mais baratos.