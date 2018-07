Polícia faz blitz em prisões de SP; encontra até escada A Polícia Militar realizou hoje de manhã operações no Centro de Detenção Provisória I (CDP), em Guarulhos, e na Penitenciária II de Franco da Rocha, ambos na Grande São Paulo, onde foram apreendidos entre os presos vários objetos proibidos. Logo cedo, 46 policiais do 3° Batalhão de Choque realizaram uma revista no CDP e encontraram dois telefones celulares, dois carregadores para baterias de celular, quatro ponteiros - tipo de talhadeira que pode ser utilizada para escavações -, cinco espetos, que são usados pelos presos como armas brancas, e três maricas, cachimbos usados para o consumo de drogas. Em Franco da Rocha a polícia apreendeu até uma escada confeccionada com cordas e madeira que media quatro metros de comprimento. Também foram encontradas quatro barras de ferro, um carregador de celular, quatro lâminas de aço, seis cabos de madeira que podem ser usados como armas brancas (porretes) e quatro pedaços de cordas.