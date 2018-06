Polícia faz maior apreensão de aves do ano nas estradas federais da Bahia

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal da Bahia realizou na quarta-feira, 10, a maior apreensão de pássaros silvestres do ano nas rodovias federais do Estado: 730 aves silvestres das espécies canário da terra e papa-capim foram encontradas no porta-malas de um Ford Ecosport no Km 720 da BR 101.

O veículo, com placa de Pernambuco, foi parado por volta das 17h20 e armazenava os animais em condições precárias, sem ventilação adequada. Por conta disso, segundo a polícia, alguns pássaros já estavam mortos no momento da abordagem.

O motorista do carro foi preso em fragrante por crime ambiental e autuado em R$ 365 mil pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ele foi levado para uma delegacia próxima e o carro, apreendido.