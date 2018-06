Polícia faz maior apreensão de maconha do ano no Paraná

Policiais civis encontraram na última sexta-feira em torno de cinco toneladas de maconha em um caminhão na cidade paranaense de Foz do Iguaçu. A droga, proveniente do Paraguai, era transportada em meio a uma carga de trigo. Segundo a Agências de Notícias do Estado, esta foi a maior apreensão da droga feita pela corporação no Paraná neste ano. Outro veículo, idêntico ao primeiro, também foi aprendido. De acordo com o delegado-chefe da 6.ª Subdivisão, Márcio Vinícius Amaro, como os caminhões eram iguais, o motorista que levava somente trigo passaria pela fiscalização e obteria a documentação regular, que, depois, seria entregue ao condutor do veículo com a droga. Foram presos os motoristas Adeildo Rosa da Veiga, de 28 anos, e João Ernesto Valesan, de 45 anos. À polícia, eles disseram que receberiam R$ 5 mil para levar a maconha até São Paulo e revelaram a identidade de quem os contratou. O suspeito, no entanto, não foi encontrado. A dupla foi autuada por tráfico de drogas e associação ao tráfico e encaminhada à Cadeia Pública Laudemir de Neves. As informações são da Agência Estadual de Notícias do Paraná.