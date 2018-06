Polícia faz operação contra crimes nas fronteiras do RS A Polícia Civil, Militar e Rodoviária realizou nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul a Operação Centopéia, com o objetivo de conter crimes e o porte ilegal de armas no Estado. Nas barreiras montadas pelos 776 policias em 90 municípios, duas pessoas foram presas. A operação foi reforçada nas passagens próximas à divisa do Estado com Santa Catarina e nas fronteiras com a Argentina e Uruguai. Durante a madrugada foram vistoriados 3.695 veículos e abordadas 6.531 pessoas. O objetivo da operação foi também conter delitos que ultrapassam os limites estaduais, como roubos, tráfico, porte ilegal de armas e drogas e captura de foragidos. As forças de segurança de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul fizeram barreiras semelhantes durante o dia.