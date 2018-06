Polícia faz operação contra quadrilha de despachantes que atua no Rio

RIO - Cerca de 100 policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) da Polícia Civil do Rio realizam na manhã desta quinta-feira, 7, operação contra uma quadrilha de despachantes que atuava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O grupo, segundo a Polícia, autorizava a retirada de veículos apreendidos em depósitos da prefeitura, sem que os proprietários precisassem pagar pelo que deviam.

Os veículos, de acordo com o delegado da DRFA, Márcio Mendonça, tinham sido recolhidos regularmente em ações da prefeitura, por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro ou débitos de impostos, como o IPVA. Dos 19 mandados de prisão expedidos pela Justiça, 17 foram cumpridos até o momento.

Os despachantes, segundo a polícia, confeccionavam documentos falsos, do carro e dos proprietários, e também ofícios do Detran. De acordo com o delegado, os criminosos passavam informações reservadas do sistema aos proprietários dos veículos e aceitavam os documentos falsos após receberem propina.