Polícia faz operação contra tráfico em SP, MG e MT

A Polícia Civil mineira deflagrou na manhã desta segunda-feira, 29, a Operação Desmantelamento para cumprir 39 mandados de prisão em Alfenas, no sul de Minas Gerais, em Ribeirão Preto, em São Paulo, e Mirassol do Oeste, no Mato Grosso. A operação visa a desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas que atuava nas regiões. De acordo com as primeiras informações, pelo menos 33 pessoas já foram presas, entre elas três supostos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e um policial militar de Minas, suspeito de atuar como informante dos criminosos. Cerca de 150 policiais participam da operação.