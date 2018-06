Polícia faz operação de combate à lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Policiais civis realizam na manhã desta quinta-feira, 26, uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em nove endereços comerciais com objetivo de desarticular uma quadrilha de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, o grupo abria empresas fictícias usando documentos falsos para lavar dinheiro proveniente de ações criminosas, entre elas a compra de créditos inseridos em "vale-refeição".

A ação é feita pelo Núcleo de Combate a Corrupção e Lavagem de Dinheiro (NUCC-LD), no centro do Rio e no município de São João de Meriti. Os agentes estão divididos em oito equipes.