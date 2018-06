Polícia faz operação e prende 5 em favela do Rio

Cinco supostos traficantes foram presos na manhã desta sexta-feira, 4, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e armas realizada pela Polícia Militar na Favela de Manguinhos, na zona norte do Rio. De acordo com a PM, foram apreendidas três pistolas, dois revólveres, um fuzil 7,62, uma espingarda calibre 12 e uma quantidade de drogas ainda não contabilizada.

A ação contou com policiais do 22.º Batalhão da PM (Maré) com apoio da Companhia de Cães, Ronda Ostensiva (Ronac) e dos carros blindados do 16.º (Olaria) e do 3.º Batalhão (Meier). O caso foi registrado na 21.ª Delegacia de Polícia.