Polícia faz operação na Vila Kennedy contra Comando Vermelho

Corrigida às 20h11

RIO - Quinze pessoas já foram presas em uma operação da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) para desarticular um braço da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Cerca de 180 policiais de diversas delegacias especializadas tentam cumprir 35 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão, contra traficantes que atuavam em favelas dos bairros de Coelho Neto (zona norte) e Bangu (zona oeste), além da Baixada Fluminense e na cidade de Mauá, em São Paulo.

A operação tem o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), um helicóptero e dois veículos blindados (caveirão). Dos 15 detidos, 13 foram presos no Rio (a maioria nas favelas da Vila Kennedy, em Bangu) e os outros dois em Mauá.

Segundo o delegado Márcio Mendonça, o traficante Marcelo Cardoso, conhecido como Marcelo Pezão, chefe do tráfico de Vila Kennedy, está preso em Bangu 3, no Complexo Penitenciário de Gericinó. A polícia quer pedir a transferência dele para um presídio fora do Rio.