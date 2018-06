Facção local comandou ataques, diz governo de Santa Catarina

FLORIANÓPOLIS – Após oito dias de silêncio, a Polícia Civil de Santa Catarina afirmou nesta quinta, 7, que o Primeiro Grupo da Capital (PGC), facção criminosa local, é responsável pelos ataques no Estado. O mesmo grupo foi autor das outras quatro ondas de atentados, a primeira ocorrida em 2012.

Santa Catarina registrou, até a noite de ontem, 53 ataques. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) corrigiu o número de cidades que foram alvo das ações do PGC, de 31 para 23.</IP> Ontem, o Estado realizou uma operação, cumpriu cem mandados de prisão e prendeu 18 pessoas.

Anteriormente, o governador Raimundo Colombo (PSD) havia dito que os atentados faziam parte de um “movimento nacional”. A hipótese era de que as ordens estivessem partido do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção que nasceu em São Paulo e hoje tem braços espalhados pelo País.

O PCC disputa o mercado do tráfico de drogas com o PGC, motivo apontado como um dos principais para o aumento dos homicídios no Estado. Segundo a SSP, o número de assassinatos no primeiro semestre cresceu 11,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Apenas neste mês, 12 pessoas foram mortas em confronto, sendo quatro agentes de segurança e oito suspeitos de envolvimento com crimes.

O PGC foi criado na Penitenciária de São Pedro de Alcântara (a 32 km da capital), em 2013, por Nelson Lima, o Setenta. No primeiro estatuto, os prisioneiros propunham uma união para sobreviver à violência do cárcere. Com o tempo, no entanto, se organizaram para expandir o mercado de drogas.

As quatro ondas de atentados foram orquestradas por prisioneiros de São Pedro de Alcântara, o que parece, segundo a polícia, ter ocorrido novamente.