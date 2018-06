Polícia faz operação para prender traficantes no Rio

Cerca de 160 policiais civis e militares deflagraram na manhã de hoje uma grande operação para prender os remanescentes do tráfico de drogas na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. A Operação Fórceps é a conclusão do trabalho da Secretaria de Segurança, feito no último ano na região, a fim de controlar o território e inibir os confrontos com armas de guerra. Hoje os policiais devem apreender provas que levem à condenação os antigos chefes do tráfico local.

A investigação do 32ª Distrito Policial (DP) durou mais de seis meses e levou o Ministério Público (MP) a pedir a prisão preventiva de 38 pessoas, sendo que sete pertencem a uma mesma família que supostamente dirigia o tráfico local. Dos denunciados, 13 já cumprem pena em prisões do Estado. A Justiça também concedeu 34 mandados de busca e apreensão.