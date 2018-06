Polícia fecha bingo na Barra da Tijuca, no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil fechou um bingo clandestino que funcionava em uma mansão de três andares num condomínio na Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 3. Cerca de 70 pessoas - entre clientes e funcionários - foram detidas e levadas para a 16ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. Na mansão, foram apreendidas mais de 100 máquinas caça-níqueis. Os agentes chegaram no local no momento em que acontecia o coquetel de inauguração do bingo.