Polícia fecha depósito de carros roubados na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Policiais civis fecharam um depósito de carros roubados na Rua Gonçalo Coelho, em Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, 27.

No local, foram encontrados veículos inteiros e peças de automóveis roubados. Entre os carros encontrados no estabelecimento estão táxis. Segundo a Polícia Civil, as peças menores seriam transportadas por um táxi pirata e as maiores por contêineres.

O material apreendido será levado para a 24ª DP (Piedade).