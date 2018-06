Polícia fecha falsa delegacia em Minas Gerais A Polícia Militar fechou na tarde desta segunda-feira uma falsa delegacia que funcionava no município de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. A PM chegou ao local, no bairro Alvorada, após denúncia anônima. Onze pessoas que se passavam por policiais foram presas em flagrante. Os militares acreditam que a "delegacia clandestina" funcionava havia cerca de um mês. A PM apreendeu na casa carteiras falsas de inspetores, detetives e até de delegado. Foram recolhidos também um par de algemas, um revólver calibre 38, coletes e camisas com o timbre da Polícia Civil, celulares e dois computadores. O grupo foi acusado de cobrar por trabalhos de investigação e segurança. O interior da casa tinha as mesmas identificações de uma delegacia. Conforme os policiais militares, a suspeita é que um carro encontrado na falsa delegacia seria a garantia de pagamento por um serviço no valor de R$ 4,7 mil. Outros cinco automóveis - alguns deles caracterizados como viaturas da Polícia Civil - e uma moto também foram apreendidos. Os falsos policiais foram levados para a 8º Delegacia Seccional de Betim, onde prestariam depoimento. De acordo com o delegado Jaime Monteiro, eles poderão responder por formação de quadrilha, estelionato, usurpação da função pública e porte ilegal de arma.