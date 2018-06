Polícia fecha rinha de galo e detém mais de 40 no Paraná

SÃO PAULO - A Polícia Militar (PM) fechou neste fim de semana um local utilizado para rinha de galos em Campo do Meio, região de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Mais de 40 pessoas foram encaminhadas para a delegacia e assinaram Termo Circunstanciado por crime ambiental.

Segundo a PM, foram apreendidas 10 aves, sendo sete galos de briga. Também foram localizadas munições, pólvora, além de anabolizantes e seringas para aumentar a resistência das aves.

De acordo com a PM, cada uma das 44 pessoas recebeu auto de infração no valor de R$ 3 mil e todos têm 20 dias para apresentarem defesa ao órgão competente. As aves apreendidas passarão por avaliação médica que medirá suas condições físicas.