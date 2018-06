Polícia Federal apreende 295 kg de maconha em Goiás

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Polícia Federal apreendeu na madrugada desta quarta-feira, 31, 295 quilos de maconha perto da cidade de Indiara, em Goiás.

A droga saiu da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e seria levada comercializada nas cidades de Goiânia, Aparecida, Anápolis e Piracanjuba.

Três homens foram presos em flagrante. Uma mulher que estava com o grupo foi ouvida e liberada. No total, três veículos que participaram do comboio para transportar a droga foram apreendidos. Um quarto integrante da quadrilha conseguiu escapar e está foragido.