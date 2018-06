Polícia Federal apreende 5,2 toneladas de maconha no Paraná A Polícia Federal apreendeu, na última sexta-feira, 5,2 toneladas de maconha próximo ao município de Maripá, no oeste do Paraná. A droga estava em um caminhão, escondida entre sacas de farinha de trigo. O motorista, que não teve a identidade revelada, disse à Polícia Federal que tinha feito o carregamento em um porto clandestino às margens do Lago de Itaipu. Só este ano foram apreendidas cerca de 10 toneladas de maconha na fronteira com o Paraguai. No ano passado, foram 18 toneladas. A droga normalmente tem como destino São Paulo e Rio de Janeiro.