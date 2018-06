Polícia Federal apreende 50 toneladas de cocaína no Paraná A Polícia Federal apreendeu na madrugada desta segunda-feira, 16, cerca de 50 toneladas de cocaína, em Curitiba, no Paraná. A droga estava no fundo falso de uma caminhonete e três pessoas foram presas, segundo informações da GloboNews. Os policiais também encontraram fuzis, submetralhadoras e munição com poder de derrubar aviões. Segundo a polícia, as armas e a munição seriam levadas para o Rio de Janeiro e São Paulo.