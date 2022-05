Polícia Federal apreende cerca de uma tonelada de cocaína em embarcação na costa brasileira

RIO - A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério da Defesa, por meio da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, e a Drug Enforcement Administration (DEA) - órgão de federal de segurança do Departamento de Justiça dos Estados Unidos -, apreendeu um rebocador na tarde de sexta-feira, 29, na costa brasileira com aproximadamente uma tonelada de cocaína.

Foram presas as sete pessoas que estavam na embarcação, sendo cinco brasileiros, um espanhol e um francês. A Marinha do Brasil informou que a operação contou com o apoio de um navio-patrulha oceânico, uma aeronave e o grupo de aviação da Força Aérea Brasileira (FAB), que interceptaram o rebocador a 407 quilômetros da costa.

Os presos, a carga e a embarcação foram apresentados na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde os procedimentos legais serão formalizados e a droga apreendida será pesada. Também será feita perícia para se chegar à quantidade exata de droga e seu teor de pureza.