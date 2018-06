Polícia federal apreende munição em hotel do Paraná A Polícia Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná, em operação conjunta com a Receita Federal, apreendeu, na noite da última quarta-feira, cerca de 100 cartuchos calibre 22 e 100 cartuchos calibre 38, da marca AP 04, de origem estrangeira. A apreensão foi feita em um quarto do Hotel SS. Além da munição foram apreendidos oito veículos com mercadorias contrabandeadas. O fato de não existir ficha de controle no hotel reforça a suspeita de que o local esteja sendo usado como guarda-volumes.