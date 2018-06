Polícia Federal apreende R$ 45 mil em notas falsas no DF A Polícia Federal apreendeu mais de R$ 45 mil em notas falsas de R$ 20, no Terminal Rodoviário de Taguatinga, a 25 quilômetros do centro de Brasília na noite de sábado, 24, segundo informações da GloboNews. De acordo com a PF, o dinheiro seria entregue a Sérgio Ricardo dos Santos, de 36 anos. O titular da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, Wesley Almeida Soares, afirmou que o criminoso é um dos principais distribuidores de dinheiro falso no Distrito Federal. O dinheiro falsificado, que vinha de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi encontrado na mala de Francielle Saracho Cristaldo, de 19 anos. Essa foi a maior apreensão de notas falsas feita no Distrito Federal nos últimos quatro anos.