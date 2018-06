PF faz operação contra o tráfico em cidades de São Paulo e do Rio

RIO - A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira, 23, 65 mandados de prisão preventiva e 51 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha de tráfico de drogas que atua no Rio de Janeiro. A ação foi denominada de Operação Katitula e é deflagrada em conjunto com o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro (MPE-RJ) e com o Ministério Público Federal (MPF). Os mandados são cumpridos em municípios do Rio e de São Paulo.

As investigações começaram no município de Barra Mansa, no sul fluminense. O inquérito policial apontou que o dono de um lava-jato era envolvido com traficantes e colaborava com a entrada de grandes quantidades de drogas em favelas do Rio, Volta Redonda, Barra Mansa e Angra dos Reis. Os entorpecentes eram trazidos do Paraguai e de São Paulo.

Além do tráfico internacional e interestadual de drogas, os investigadores contataram a prática de outros crimes, como extorsão, sequestro, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha, comércio ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro.

De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa é considera de alta periculosidade e conta com a participação de policiais civis e militares. Alguns dos investigados já se encontram presos por crimes anteriores e tiveram nova prisão decretada pela Justiça.

Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios do Rio de Janeiro, Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Duque de Caxias, Angra dos Reis, Itatiaia. Em São Paulo, os mandados são cumpridos em São José dos Campos, Pindamonhangaba, Taubaté e Tremembé. A operação conta com 250 policiais federais e 30 policiais militares.