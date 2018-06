Polícia Federal fecha laboratório de drogas em São Paulo A Polícia Federal fechou um laboratório de refino de cocaína e prendeu uma pessoa na cidade de Guarulhos, na grande São Paulo, na tarde de quarta-feira. Segundo a PF, após investigações, a equipe de policiais federais chegou à estrada David Correia, em Guarulhos, local em que diversos apetrechos para o refino de cocaína foram encontrados com R.P.S., de 26 anos, que foi preso em flagrante. O detido será encaminhado, juntamente com o material apreendido, à sede da PF em São Paulo, e responderá a inquérito policial pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Entorpecentes), cuja pena varia de 5 a 15 anos. No Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, a PF prendeu, na terça-feira, o tanzaniano J.I.J., de 38 anos, que pretendia embarcar para Portugal com 55 cápsulas de cocaína no estômago. O nervosismo do passageiro durante o check-in chamou a atenção da PF que o abordou e encontrou 500 euros, cuja origem, inicialmente, J.I.J. não soube explicar. Além disso, o passageiro insistentemente mantinha a mão comprimindo o abdômen, o que fez os policiais federais suspeitarem da ingestão de substância entorpecente. O preso confessou ter ingerido uma certa quantidade de cápsulas com cocaína e informou ainda ter chegado ao Brasil nas vésperas do Natal com a sua esposa, oportunidade em que manteve contato com um nigeriano que o convenceu a dirigir-se até a capital paulista. Em São Paulo, J.I.J. disse ter sido oferecida a ele a quantia de 3 mil euros para engolir as cápsulas com cocaína que deveriam ser expelidas somente em solo europeu. Pernambuco A Polícia Federal realizou duas grandes apreensões de maconha em Pernambuco, na quarta-feira. Após denúncia anônima, foram presos dois homens na cidade de Salgueiro. Identificados como J.F.B., de 56 anos, e V.D.F., de 36, os dois transportavam 113 quilos de maconha pronta para o consumo. A droga, que tinha sido adquirida na zona rural pernambucana de Orocó, seria comercializada em Fortaleza. Foram montadas barreiras na altura da cidade de Parnamirim (PE), Salgueiro (PE) e Cabrobó (PE). Na altura do município de Parnamirim os indivíduos foram abordados e receberam voz de prisão. Já em Recife, a Polícia Federal prendeu em flagrante D.C.R., de 27 anos, quando transportava, em um Ford KA vermelho, cerca de 15 quilos de maconha. A droga foi adquirida na Zona Rural do Município de Floresta e tinha como destino a cidade de Campina Grande, na Paraíba. A partir de denúncia anônima, foram montadas barreiras na Rodovia PE 360, em local próximo ao Trevo do AIRI - Floresta/PE e também nas proximidades da cidade de Ibimirim/PE.