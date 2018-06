Polícia Federal fecha rádio pirata em Mauá A Polícia Federal (PF) fechou na tarde desta segunda-feira, 6, uma rádio que funcionava sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no município de Mauá, no ABC paulista. No local, a PF apreendeu um transmissor de 10 mil watts de potência, avaliado em R$ 50 mil. Coincidentemente, no mesmo endereço no Jardim Zaira havia sido apreendido um transmissor de 300 quilos durante a Operação Corsário, realizada em 19 de setembro, quando foram fechadas dezenas de rádios piratas.