Polícia Federal inspeciona aeronave da TAM com suspeita de bomba

Brasília - A TAM informou neste sábado que recebeu um alerta sobre suposta presença de bomba a bordo da aeronave que fez o voo JJ 3540, no trecho Brasília a Manaus. Segundo a TAM, o avião pousou em segurança em Manaus, às 12h39.

A Polícia Federal foi acionada e realiza uma inspeção na aeronave. Os passageiros já foram desembarcados e estão aguardando os procedimentos da Polícia Federal.

O Broadcast Político entrou em contato com a Polícia Federal em Brasília e a Superintendência da PF em Manaus, mas não conseguiu retorno até agora.

Em nota, a TAM lamenta os transtornos causados aos clientes e reitera que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas ações visam a garantir uma operação segura.

De acordo com o consórcio Inframerica, que detém a concessão do aeroporto de Brasília, a equipe de supervisão do aeroporto foi alertada sobre um recado deixado na porta de um dos banheiros do piso de embarque, que informava sobre uma "possível bomba em um voo que partiu de Brasília com destino a Manaus".

O consórcio afirma que "todos os procedimento de segurança foram realizados e que a Polícia Federal e a companhia aérea foram acionadas".