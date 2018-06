Polícia Federal interdita área de extração ilegal de areia no Amapá

SÃO PAULO - Policiais federais interditaram uma área de extração ilegal de areia no município de Itaubal, no Amapá, nesta quarta-feira.

Os agentes da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico (Delemaph) realizaram diligências nas proximidades do município de Itaubal para investigar denuncias de exploração ilegal de areia.

Ao chegar ao local, a equipe abordou um caminhão que se preparava para deixar a região conhecida como "areial do Boa Vista" com a carroceria cheia de areia. Indagado, o motorista apontou um homem de 43 anos como o responsável pelo transporte do material.

O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes extração ilegal de minério, com pena de seis meses a um ano de detenção, e exploração ilegal de matéria-prima da União, com pena de um a cinco anos de detenção. Ele foi levado para o Instituto Penitenciário da capital. O caminhão foi apreendido e a areia doada para uma igreja.