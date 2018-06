Polícia Federal investiga denúncia anônima de bomba em voo da TAM

SÃO PAULO- A empresa aérea TAM cancelou nesta quarta-feira, 20, voo 3580, que ia de Guarulhos com destino a Brasília partindo do aeroporto de Cumbica, após denúncia anônima de bomba em aeronave da companhia. Os 95 passageiros e seis tripulantes que estavam a bordo desceram do avião.

A Polícia Federal foi chamada e neste momento os agentes vasculham a aeronave e todas as bagagens. De acordo com nota divulgada pela TAM, "os passageiros recebem toda a assistência da TAM e, tão logo quanto possível, serão reacomodados em outros voos da companhia".