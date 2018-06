Polícia Federal investiga desaparecimento de ex-miss Brasil A Polícia Federal de Joinville, em Santa Catarina, investiga o sumiço da ex-miss Brasil Taiza Thomsen, de 24 anos. Os pais da moça registraram o desaparecimento na quinta-feira, 25. Segundo a família, o último contato com Taiza aconteceu no primeiro semestre de 2006. Na ocasião, a ex-miss disse que estava em Londres. A Polícia Federal vai pedir ajuda aos agentes britânicos para começar as buscas, segundo informações do Jornal Hoje, da TV Globo.