Polícia Federal prende 12 por tráfico de drogas em Uruguaiana

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu 12 suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, durante uma operação na manhã desta terça-feira, 24.

A investigação teve início em 2009, quando um homem foi flagrado transportando crack. A partir desta prisão, os integrantes da quadrilha foram identificados. Um dos líderes do grupo foi preso em flagrante em março do ano passado na cabeceira da Ponte Internacional, que liga Uruguaiana a Paso de Los Librés. Ele tentava entrar no Brasil transportando 20 quilos de maconha.

As investigações apontaram que o irmão de um preso era responsável pela compra de maconha na cidade de Paso de Los Librés, na Argentina. O entorpecente era revendido nas cidades de Quaraí e Alegrete, no Rio Grande do Sul, e também para traficantes uruguaios.