Polícia Federal prende 30 por contrabando A Polícia Federal desarticulou ontem uma quadrilha de contrabandistas de computadores e videogames e prendeu 30 pessoas em Porto Alegre, Santana do Livramento, Pelotas e São Paulo. O grupo transportava os equipamentos do Paraguai e do Uruguai para o Brasil em ônibus com fundos falsos. Foram apreendidos equipamentos no valor de R$ 4 milhões.