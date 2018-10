Polícia Federal prende despachante paquistanesa que tentou legalizar estrangeiro

BRASÍLIA - A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, 22, em flagrante uma despachante paquistanesa que tentou simular uma união estável entre um paquistanês e uma brasileira. O objetivo era regularizar a situação do estrangeiro ilegal no país.

A despachante paquistanesa apresentou no setor de migração da Polícia Federal em Curitiba documentos para tentar regularizar a permanência de um imigrante ilegal, também paquistanês, que reside na capital paranaense.

Os policiais desconfiaram das declarações de residência e união estável com uma cidadã brasileira, fizeram diligências e constataram a falsidade do caso. A despachante foi presa em flagrante.

Entenda como funciona a lei de imigração no Brasil

A Polícia Federal informou que foi instaurado um inquérito para apurar a falsa declaração da brasileira de união estável com o imigrante, além da falsa declaração de residência do proprietário do imóvel. / AGÊNCIA BRASIL