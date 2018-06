Polícia Federal prende duas pessoas por tráfico de drogas na Bahia

SÃO PAULO - A Polícia Federal de Ilhéus, no sul da Bahia, prendeu na quinta-feira, 15, duas pessoas acusadas por tráfico de drogas. H.S.M., de 29 anos e R.A.N., de 32 anos, ambos naturais de São Paulo, são acusados de serem os responsáveis pelo comando da organização criminosa investigada.

As investigações tiveram início em outubro deste ano com a notícia de que um traficante foragido do Estado de São Paulo teria alugado uma casa de luxo na praia do sul em Ilhéus, local onde foi montada a base operacional da quadrilha.

A quadrilha mandava grandes quantidades de drogas de São Paulo para Ilhéus e Ipiaú, através de comparsas radicados nesta região que distribuíam para compradores custodiados em presídios na cidade de Salvador.

Na última segunda-feira, 12, os agentes da Polícia Federal em Salvador conseguiram interceptar uma remessa de droga, com a apreensão de um veículo contendo 10,5 Kg de pasta base de cocaína. Na ocasião, os responsáveis pelo transporte da droga conseguiram escapar da ação policial.

Ontem, policiais da Delegacia de Polícia Federal em Ilhéus cumpriram três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Crime de Ilhéus.

Na cidade de Ipiaú, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo localizada em uma fazenda três espingardas com munição. O proprietário da fazenda foi conduzido até a Delegacia da Polícia Federal em Ilhéus e autuado por posse de arma de fogo. A Policia Federal continua em busca dos investigados não localizados.