Polícia Federal prende em Moçambique Gilberto Fuminho, gigante da cocaína

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, 13, em Maputo (Moçambique), Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, considerado um dos criminosos mais procurados pelo Brasil. A atuação dele à frente de um cartel de drogas baseado na Bolívia alimentou por anos a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) com armas e cocaína, produto esse também enviado à África e à Europa em contêineres de navios. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, informou que trabalhará junto às autoridades do país africano para trazer Fuminho ao Brasil, “onde responderá por seus crimes”.

Prisão de grande liderança do PCC, apontado como o principal fornecedor de cocaína para o Brasil. Congratulações à Polícia Federal e agradecimento à Polícia de Moçambique,à DEA e ao Departamento de Justiça dos EUA.Forte combate ao crime organizado no Governo do PR @jairbolsonaro https://t.co/XMvrVIyjHv — Sergio Moro (@SF_Moro) April 13, 2020

A PF classificou a ação desta segunda como uma “megaoperação internacional”, que contou com a participação do Itamaraty, do departamento antidrogas dos Estados Unidos (DEA), do Departamento de Justiça americano e do Departamento de Polícia de Moçambique. “O preso era considerado o maior fornecedor de cocaína a uma facção com atuação em todo o Brasil, além de ser responsável pelo envio de toneladas da droga para diversos países do mundo”, descreveu a polícia federal brasileira.

Em nota, a PF lembrou que Gilberto Fuminho estava por trás de um plano recente de resgate de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder máximo do PCC. "A descoberta desse plano culminou com a decretação de GLO – Garantia da Lei e da Ordem, no perímetro da Penitenciária Federal de Brasília." Para evitar qualquer tentativa, o Exército foi enviado para as imediações do presídio.

A atuação de Fuminho no mundo do crime vem dos anos 1990, quando como ladrão de banco atuou ao lado de Marcola. O Estado detalhou em 2018 um pouco da sua história criminosa. Oficialmente, ele nunca havia entrado para os quadros do PCC, mas ao longo dos anos se transformou no mais importante aliado do grupo paulista. Policiais ouvidos naquela reportagem relataram que, sem dúvidas, ele é o maior traficante do Brasil.

Sua rede de contatos se estende à Europa e Estados Unidos. Na Itália, é aliado da 'Ndrangheta, a máfia calabresa, com quem negocia remessas de cocaína. Em 2016, um veleiro enviado da Bahia por Fuminho foi apreendido pela Diretoria Antimáfia da Itália ao se aproximar de Gioia Tauro, o gigantesco porto de contêineres da Calábria, no sul da Itália. Arrastava 500 quilos de cocaína em uma rede embaixo do casco.

Não é de agora que a DEA americana estava no encalço do brasileiro. Em 2014, quando ele foi localizado nos Estados Unidos, os agentes se mobilizaram para prendê-lo, mas ele e comparsas conseguiram escapar. Seu nome voltou a surgir com evidência no Brasil depois da morte de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, em fevereiro de 2018. O chefe do PCC foi encontrado morto no Ceará e as suspeitas de autoria envolveram o nome de Fuminho.