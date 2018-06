Polícia Federal prende suspeito de matar 39 pessoas no Ceará

Um homem de 30 anos, suspeito de participar de 39 assassinatos no Ceará, foi preso na tarde do domingo (24) em Uberaba, em Minas Gerais. Francisco Jairton Teixeira Martins foi detido no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-050, quando retornava de uma viagem a São Paulo com a família.

A PF na cidade mineira informou que recebeu vários mandados de prisão contra Martins, sendo que um deles se refere à acusação de participação em 39 assassinatos. Ele vivia em Uberaba há cerca de cinco meses e, no momento da abordagem, apresentou um documento falso à polícia.

Após uma busca em sua casa, a corporação encontrou uma pistola calibre 45, de uso restrito das forças armadas. Ele foi encaminhado à Penitenciária de Uberaba.