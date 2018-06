Polícia Federal prende traficante colombiano no Rio

A Polícia Federal prendeu na noite de sexta feira, 1, o traficante colombiano John Freddy Manco Torres, El Índio, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão.

Torres era procurado em seu país, acusado de comércio de drogas e de ter corrompido um juiz para ficar livre de processo penal. O juiz já está condenado a 16 anos de prisão pelo fato.

Torres foi surpreendido quando desembarcava no Galeão com documentos falsos. A PF trabalhou em parceria com o Serviço de Inteligência da Colômbia.A representação da PF na Espanha recebeu alerta da passagem do traficante e comunicou o Brasil sobre o horário exato do desembarque do procurado.

A PF em Madri informou que Torres iria chegar no voo Ibéria 6025. Quando passou pela imigração, já no Galeão, o colombiano foi flagrado ao apresentar passaporte espanhol com o nome de Ivan Dario Gallegon Gonzalez. Ele estava acompanhado de uma mulher.

Os federais apreenderam com Torres 33 mil euros. Ele foi autuado pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Agentes do Corpo Técnico de Investigação da Colômbia já haviam detido El Índio em 2008. Ele é apontado como braço direito da organização liderada por Daniel Rendón, investigado como um dos novos chefes do narcotráfico colombiano.El Índio, segundo a Colômbia, trocava drogas por armas em países da Améfica Central.