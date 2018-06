Polícia Federal quer acelerar investigação

A PF já interrogou 16 pessoas, entre testemunhas e suspeitos. Mas o foco do inquérito será centrado na prova técnica, a ser produzida com perícias, análises de documentos, cruzamentos de dados e elementos colhidos com o auxílio da Inteligência.

A análise do HD de Adeildda, apreendido na semana passada, resultou nos primeiros laudos, que estão sendo fechados. Também serão checadas todas as ligações feitas e recebidas - entre agosto e dezembro de 2009 - pela servidora no celular e nas linhas residencial e de trabalho.