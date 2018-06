Polícia Federal terá unidade ostensiva e fardada O presidente Fernando Henrique Cardoso vai editar ainda esta semana, quando o Plano Nacional de Segurança completa dois anos, uma medida provisória criando a Polícia Federal ostensiva fardada, formada por seis mil agentes de nível médio. A secretária executiva do Ministério da Justiça, Ivete Lund Viegas, informa que a nova corporação vai atuar na fiscalização da fronteira, portos, aeroportos e outros pontos de passagem do narcotráfico e do contrabando de armas, liberando a Polícia Federal para a luta contra a violência. Os recursos para montagem da nova força policial estão assegurados. Os agentes receberão em torno de R$ 2 mil. Segundo Ivete Viegas, será criada uma gratificação para aqueles que atuarem nas chamadas áreas de risco. Apesar do uso de medida provisória, que estipulará as regras do concurso público para o cargo, a contratação dos seis mil homens só deve ocorrer, na melhor das hipóteses, daqui a um ano. É que a lei eleitoral proíbe a contratação de servidores públicos até o dia 1º de janeiro, quando tomarão posse os eleitos nas eleições de outubro. Além disso, os novos agentes terão de passar por um período de treinamento, o que levará pelo menos mais seis meses. Segundo Ivete Lund, o governo também vai abrir 800 vagas para cargos de apoio da Polícia Federal, mas ainda não sabe quando. Com isso, também serão liberados policiais para as áreas de inteligência, investigações e de combate ao crime organizado. A proposta de criar uma nova carreira dentro da Polícia Federal está pronta no Ministério da Justiça desde outubro do ano passado. Mas só agora, diante do crescimento da violência e conseqüente reação da população é que o governo decidiu encampar a idéia. O ministério propôs um projeto de lei. Mas é certo que o presidente Fernando Henrique optará por uma medida provisória para impedir que o assunto seja modificado ou engavetado no Congresso. Há pouco o que comemorar no segundo ano do Plano Nacional de Segurança, pelo menos quanto à liberação de recursos. A proposta orçamentária deste ano previa inicialmente que seriam aplicados R$ 422 milhões no reaparelhamento, treinamento e informatização das polícias, As ?mexidas? feitas no texto pelos parlamentares reduziu esse valor a R$ 338 milhões. Mas a queda não parou aí: a ameaça de suspende a CPMF levou a equipe econômica a fazer cortes, baixando os recursos para R$ 160 milhões. Há ainda a demora dos Estados em fecharem convênios com a União para utilização dos recursos. Por ora, apenas São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia estão aptos a utilizar os recursos do plano. Foram liberado R$ 11 milhões em caráter de urgência para Rio, restando R$ 120 milhões para os demais Estados. O ministério do Planejamento está revendo a suspensão dos cortes, mas ainda não sabe quando.