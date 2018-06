Polícia flagra grupo preparado para assaltar banco em SP Seis integrantes de uma quadrilha especializada em assalto à agências bancárias foram detidos no sábado, 26. Segundo informações da Polícia Federal, eles assaltariam neste fim de semana uma agência de penhor da Caixa Econômica Federal (CEF), na região da Avenida Paulista, centro de São Paulo. Com o bando, foram apreendidas duas pistolas e diversos equipamentos que seriam utilizados no assalto como maçarico, furadeira, colete à prova de balas e máscara de oxigênio. Os presos responderão pelos crimes de formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de furto. Eles serão encaminhados ao sistema penitenciário estadual.