Polícia frustra 2 seqüestros e prende 4 bandidos em SP Dois seqüestros relâmpagos, um na noite de domingo, 11, e outro no final da madrugada desta segunda-feira, 12, terminaram com quatro vítimas liberadas e quatro bandidos presos na região oeste da capital paulista. Por volta das 19h de domingo, um casal de jovens, ocupando um Corsa preto, foi abordado por três criminosos na Rua Santa Francisca, em Vila Jaguara, divisa com Osasco. Dois dos assaltantes, todos ocupando um Escort prata, desceram do carro e entraram no veículo das vítimas, seguindo para um caixa eletrônico do Bradesco na região de Perus. Após sacarem dinheiro e ainda com as vítimas, os criminosos foram localizados pela Polícia Militar na altura do quilômetro 18 da Rodovia Anhangüera, em Osasco, onde teve início a perseguição, que só terminou na altura do quilômetro 8 do Rodoanel Metropolitano, próximo ao acesso à Rodovia dos Bandeirantes. Sem ferimentos, o casal foi liberada e recuperou seus pertences. Os dois seqüestradores, armados com um revólver calibre 38, se renderam, mas o terceiro, que estava ao volante do Escort conseguiu fugir. O flagrante foi registrado no 46º Distrito Policial, de Perus. Butantã Por volta das 4h30 da manhã desta segunda-feira, 12, duas mulheres também foram soltas das mãos de assaltantes após serem abordadas na região de Pinheiros, zona oeste. Policiais militares cruzaram com o veículo das vítimas minutos após os dois seqüestradores dominá-las e seguiram o carro, que só foi parado no encontro entre as avenidas Eusébio Matoso, Vital Brasil e Lineu de Paula Machado, no bairro do Butantã. Nem vítimas nem bandidos se feriram. O caso está sendo registrado no 51º Distrito Policial do Butantã.