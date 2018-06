Polícia identifica origem das cápsulas dos tiros que mataram Marielle

RIO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou a origem das cápsulas encontradas no carro em que a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes foram assassinados na noite de quarta-feira, 14. Segundo a perícia, elas vieram de lotes vendidos pela empresa CBC à Polícia Federal em Brasília em 2006. Além disso, pelo menos um dos carros envolvidos no caso era clonado. A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar o caso.

A munição encontrada durante a perícia é de calibre 9mm. As Polícias Civil e Federal irão rastrear agora o caminho feito pelo lote desde a sua aquisição.

As investigações da Delegacia de Homicídios também revelaram que o veículo de onde partiram os tiros tinha placa clonada. Os investigadores identificaram o proprietário do veículo original, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e descartaram qualquer participação dele nos homicídios.

