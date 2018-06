Polícia identifica suspeito de atropelar filho de Cissa Guimarães

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou na tarde desta terça-feira, 20, que foi identificado o suspeito de atropelar Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho caçula da atriz Cissa Guimarães, na madrugada de hoje. O suspeito já foi chamado para prestar esclarecimentos. Ele teria omitido socorro ao jovem. A investigação será feita por policiais do 15º DP, da Gávea.

Rafael morreu atropelado quando andava de skate com amigos, na Gávea, zona sul do Rio. O rapaz chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, às 2h30, com politraumatismo na cabeça, no tórax, nos braços e nas pernas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em depoimento, um dos amigos da vítima disse que dois carros trafegavam em alta velocidade pelo túnel antes do acidente. Os veículos aparentemente participavam de um "pega".

Apesar das negativas da CET-Rio, os motoristas teriam furado o bloqueio. A atriz não deu declarações ao deixar o Hospital Miguel Couto, na Gávea (zona sul da cidade). Em seu twitter, ela publicou a mensagem "Em luto", junto com uma foto ao lado do filho.

(Com Pedro Dantas, do Rio)