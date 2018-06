Polícia incinera mais de 200 quilos de entorpecente em Rondônia

SÃO PAULO - Foram destruídos nesta quinta-feira, 15, 224 quilos de drogas em Rondônia. Essa foi a 2ª incineração realizada neste ano realizada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc).

Os 182 quilos de maconha e 42 de cocaína incineradas foram apreendidas no segundo semestre de 2011 pelas polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal. A incineração ocorreu em uma cerâmica localizada em Porto Velho.

Maconha

Entre o material destruído estavam mais de 80 quilos de maconha que foram apreendidas em Porto Velho, no último dia 31 de agosto.

Depois de receber denúncia anônima, uma equipe do o Denarc à paisana foi até a região portuária da capital e entrou em um barco que seguiria viagem para o estado do Amazonas.

Três suspeitos responsáveis por uma mala com aproximadamente 40 quilos da droga foram presos na embarcação. No mesmo dia, uma guarnição da PM apreendeu uma mala idêntica a encontrada no barco com a mesma quantidade de entorpecente.