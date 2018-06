Polícia indicia quatro suspeitos de envenenar mais de 100 cães no RS

PORTO ALEGRE - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou quatro funcionários da prefeitura municipal de Bom Jesus, no norte do Estado, pela morte de cães e gatos envenenados. Cento e vinte nove animais (126 cães e 3 gatos) foram encontrados mortos pelas ruas entre os dias 19 e 20 de novembro.

Depois de ouvir testemunhas e verificar imagens de câmeras de vigilância, a polícia chegou a veículos suspeitos. O próximo passo foi identificar os supostos autores dos crimes. Três funcionários da prefeitura admitiram que espalharam veneno pela cidade. Eles disseram, porém, que executaram a ordem do secretário do Desenvolvimento Econômico do município, Rafael Oliveira Silveira. Ele nega.

O titular da pasta é noivo da delegada que deu início à investigação. Na última sexta-feira, Thalita Giacometti Andrich pediu afastamento do caso por não se achar a pessoa indicada para dar andamento ao inquérito por causa da relação com o investigado.

Os suspeitos foram indiciados por maus tratos contra animais e associação criminosa, cujas penas variam de dois a cinco anos de prisão.