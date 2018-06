Polícia intensifica busca por jovens desaparecidos A polícia de Guarujá intensificou as buscas aos corpos de dois jovens que teriam sido executados e enterrados no Morro do Macaco Molhado, na Vila Zilda, periferia do município. Rodrigo da Silva Melo, de 23 anos, e Clyberson Queiroz de Souza, de 17, encontram-se desaparecidos desde o dia 29 de maio, ocasião em que teriam sido detidos por dois rapazes não identificados, e levados até o alto do morro. Segundo informou o investigador-chefe da Delegacia de Guarujá, Sérgio Bastos Lugão, uma testemunha, que está sendo preservada pela polícia, garantiu ter visto Rodrigo e Clyberson serem levados para as imediações de um campo de futebol, no alto do morro, onde foram executados em seguida, por determinação de um traficante. Os dois teriam sido mortos por dívidas com drogas. A partir dessa informação, os bombeiros foram acionados e, desde quinta-feira, vêm realizando escavações a fim de tentar localizar os corpos. Como a área é bastante extensa, os policiais estão apelando para que a população ligue para o Disque-Denúncia (3384.2727), a fim de, se possível, passar informações sobre o local exato.