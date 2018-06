Polícia investiga ataque contra delegacia Um coquetel molotov foi jogado no fim da madrugada de ontem contra a fachada da delegacia de Sertãozinho, no interior paulista. Ontem à tarde, ainda não havia suspeitos, segundo o delegado plantonista Plaucio Fernandes. Ele também apura a motivação do ato. A causa mais provável é vandalismo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, pois houve um princípio de incêndio. A PM informou que o ataque não tem relação com o rojão arremessado contra a casa de um funcionário de um supermercado, no fim da noite de sexta-feira. O foguete quebrou um vaso da varanda.