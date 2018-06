Polícia investiga desaparecimento de três adolescentes em São Paulo

SÃO PAULO - A Polícia Civil investiga o desaparecimento de três adolescentes - uma de 13 e duas de 14 anos - que não voltaram para suas casas após o término da aula, na tarde da última quinta-feira, em São Paulo.

Os pais das meninas registraram boletim de ocorrência de desaparecimento no 101º Distrito Policial, no Jardim das Imbuias, na zona sul da cidade. As jovens estudam na mesma classe e são amigas.

A tia de uma das adolescentes, que tem a guarda definitiva dela, contou que encontrou uma carta de despedida da sobrinha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a menina escreveu que iria para a casa de uma avó, mas ela não foi encontrada pelos familiares no lugar indicado no bilhete.