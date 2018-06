Polícia investiga envenenamento em hospital de Salvador

Começaram nesta segunda-feira, 12, as investigações para apurar os responsáveis por um envenenamento ocorrido no último sábado em um núcleo residencial para pacientes de baixa renda da Associação Obras Sociais Irmã Dulce, situado no Largo de Roma, em Salvador (BA). Segundo o Jornal da Globo, chumbinho - um tipo de raticida - teria sido colocado no café que é servido em uma garrafa térmica para parte dos 145 funcionários. Dez deles tomaram o café na copa do Centro de Reabilitação e Prevenção de Deficiências (CRPD), onde vivem cerca de 120 pacientes. A área da cozinha é restrita aos funcionários. O café foi servido por volta das 8 horas e há suspeita que a bebida tenha sido adulterada em uma garrafa térmica específica. Cerca de 15 minutos depois da ingestão, parte dos funcionários da associação apresentou náuseas e diarréia. O envenenamento foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Estado. O órgão solicitou amostras de sangue e urina dos dez funcionários que passaram mal. O resultado dos exames mostrou alterações provocadas pela ingestão de veneno. De acordo com um documento da associação, a análise das amostras indicou que os funcionários podem ter ingerido mesmo o chamado chumbinho.