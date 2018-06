Polícia investiga envolvimento de PM com assaltante preso no Rio

RIO - A Polícia Militar informou que haverá investigação e punição, caso fique confirmado o envolvimento do policial militar com o assaltante e homicida Edson Ventapane da Silva, o Mãozinha, preso na segunda-feira por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos.

Silva foi apresentado na manhã desta terça-feira, 7, como suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo de veículos e de cargas no Rio. O irmão dele, Emerson Silva, o Mão, foi preso na semana passada.

De acordo com as primeiras informações, o acusado estava escondido na casa de um primo que é PM e seria lotado no gabinete do comandante da corporação, Mário Sérgio Duarte. Depois, porém, o coronel da corporação, Lima Castro, afirmou que o suspeito foi detido na casa da mãe de um cabo da polícia.

O cabo foi detido para prestar esclarecimentos e desmentiu ter dado abrigo a Mãozinha, do qual disse ser primo. Segundo o PM, que não foi identificado, ele mora com a mulher em outra residência.

A quadrilha de Mãozinha promovia assaltos por toda a cidade e se refugiava no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Com a ocupação do conjunto de favelas, ele buscou abrigo na casa de parentes.

Contra ele havia um mandado de prisão por latrocínio, expedido pela Justiça.

Atualizado às 12h32